Färjestads fina svit mot Rögle fortsätter

Seger för Färjestad med 4–2 mot Rögle

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joacim Olsson avgjorde för Färjestad

Rögle har varit lite av ett favoritmotstånd för Färjestad. På söndagen tog Färjestad ännu en seger borta mot Rögle. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 4–2 (1–0, 1–1, 2–1). Det var Färjestads sjätte raka seger mot just Rögle.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Rögle nu har sex förluster i rad.

Rögle–Färjestad – mål för mål

Melvin Johansson gav Färjestad ledningen efter sex minuters spel efter förarbete av Jonathan Granquist och Joacim Olsson.

Efter 3.02 i andra perioden slog Simon Caspersen-Snilsberg till på pass av Alexander Nilsson och gjorde 0–2. Rögles Melwin Högman gjorde 1–2 efter 7.44 framspelad av Leo Papista och Wille Lönqvist.

Färjestad gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Joacim Olsson och Jonathan Granquist och punkterade matchen.

Rögle reducerade dock till 2–4 genom Felix Svensson när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Lagen möts igen 8 mars i Löfbergs Ice Arena.

Onsdag 28 januari möter Rögle Malmö hemma 18.00 och Färjestad möter Grums borta 19.00.

Rögle–Färjestad 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (6.50) Melvin Johansson (Jonathan Granquist, Joacim Olsson).

Andra perioden: 0–2 (23.02) Simon Caspersen-Snilsberg (Alexander Nilsson), 1–2 (27.44) Melwin Högman (Leo Papista, Wille Lönqvist).

Tredje perioden: 1–3 (48.20) Joacim Olsson (Oscar Blom, Vilgot Nygren), 1–4 (53.32) Jonathan Granquist (Melvin Johansson, Philip Tollefsen), 2–4 (59.56) Felix Svensson (Leo Papista).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 0-0-5

Färjestad: 4-1-0

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 28 januari 18.00

Färjestad: Grums IK, borta, 28 januari 19.00