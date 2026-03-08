Färjestads fina svit fortsätter mot Rögle

Färjestad segrade – 2–1 efter förlängning

Färjestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joacim Olsson matchvinnare för Färjestad

Färjestad har haft det lätt mot Rögle i U18 Nationell södra herr. Och på söndagen vann Färjestad på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma i Löfbergs Ice Arena. Det var Färjestads sjunde raka seger mot Rögle.

Segermålet för Färjestad stod Joacim Olsson för 2.20 in i förlängningen.

Segern var Färjestads sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Huddinge IK nästa för Färjestad

Ville Finnström gjorde 1–0 till gästerna Rögle efter 18 minuters spel på passning från Hugo Wieden och Isak Bjorland.

Efter 17.44 i andra perioden slog Max Haglund till på pass av Vilgot Nygren och Tom Bjurman och kvitterade för Färjestad.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 2.20 innan Färjestad också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Joacim Olsson, på pass av Lukas Andersson.

När lagen möttes senast vann Färjestad med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 mars. Då möter Färjestad Huddinge IK i Löfbergs Arena 14.15. Rögle tar sig an Linköping HC U18 borta 15.00.

Färjestad–Rögle 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (18.48) Ville Finnström (Hugo Wieden, Isak Bjorland).

Andra perioden: 1–1 (37.44) Max Haglund (Vilgot Nygren, Tom Bjurman).

Förlängning: 2–1 (62.20) Joacim Olsson (Lukas Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Färjestad: Huddinge IK, hemma, 14 mars 14.15

Rögle: Linköping HC, borta, 14 mars 15.00