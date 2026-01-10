Färjestad vann mot Växjö efter Oliver Marcelius två mål

Seger för Färjestad med 4–2 mot Växjö

Oliver Marcelius gjorde två mål för Färjestad

Mikkel Eriksen matchvinnare för Färjestad

Det blev Färjestad som gick segrande ur mötet med Växjö i U20 nationell södra på hemmaplan, med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0).

– Studsar tillbaka från en sämre insats i tisdags. Kul och se. Vi åker, har bra värderingar och har en målvakt som hjälper oss på slutet. Försvarspelet bra överlag, lite nervöst på slutet, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Oliver Marcelius tvåmålsskytt för Färjestad

Växjö tog ledningen i första perioden genom Albin Laksonen.

Malte Pihlström och Oliver Marcelius låg sen bakom vändningen till 2–1 för Färjestad.

Efter 8.37 i andra perioden nätade Mikkel Eriksen framspelad av Linus Loob Trygg och gjorde 3–1. Växjös Kevin Israelsson gjorde 3–2 efter 18.16 på pass av Olle Tideman och Albin Laksonen.

8.15 in i tredje perioden satte Oliver Marcelius pucken på nytt på pass av Gabriel Jansson och ökade ledningen. Därmed hade Färjestad vänt matchen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 14–13 och Växjö med 16–16 i målskillnad.

För Färjestad gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Växjö är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

Färjestad tar sig an Frölunda i nästa match hemma söndag 11 januari 12.15. Växjö möter samma dag 12.30 Örebro Hockey U20 borta.

Färjestad–Växjö 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (12.38) Albin Laksonen, 1–1 (16.44) Malte Pihlström (Teodor Friberg, Johannes Gruber), 2–1 (17.18) Oliver Marcelius (Gabriel Jansson).

Andra perioden: 3–1 (28.37) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg), 3–2 (38.16) Kevin Israelsson (Olle Tideman, Albin Laksonen).

Tredje perioden: 4–2 (48.15) Oliver Marcelius (Gabriel Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Frölunda, hemma, 11 januari 12.15

Växjö: Örebro HK, borta, 11 januari 12.30