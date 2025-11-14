Färjestad vann mot Linköping – efter mål av Alexie Guay
- Färjestad-seger med 1–0 mot Linköping
- Alexie Guay avgjorde för Färjestad
- Tredje raka segern för Färjestad
Färjestad vann med 1–0 på bortaplan mot Linköping i SDHL. Matchens enda mål gjorde Alexie Guay, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Linköping–Färjestad – mål för mål
Linköping har en vinst och fyra förluster och 6–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har tre vinster och två förluster och 14–12 i målskillnad. Det här var Linköpings fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Färjestads andra uddamålsseger.
Nästa motstånd för Linköping är Brynäs. Lagen möts fredag 21 november 18.00 i Monitor ERP Arena. Färjestad tar sig an Brynäs borta onsdag 19 november 19.00.
Linköping–Färjestad 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
SDHL, Saab Arena
Andra perioden: 0–1 (37.52) Alexie Guay (Emma Murén, Michelle Löwenhielm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Linköping: 1-0-4
Färjestad: 3-0-2
Nästa match:
Linköping: Brynäs IF, borta, 21 november
Färjestad: Brynäs IF, borta, 19 november
