Teodor Friberg tremålskytt i Färjestads seger mot SSK U20

Färjestad vann med 4–1 mot SSK U20

Färjestads Teodor Friberg tremålsskytt

Andra raka segern för Färjestad

Teodor Friberg stod för ett hattrick när Färjestad besegrade SSK U20 på hemmaplan med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i U20 nationell södra.

– Kommer ut lite frågande, samtidigt som SSK gör det bra. Nöjd med insatsen i andra och tredje. Kommer igång med åkningar, försvarsspelet och anfallsspelet. Teodor Fribergs insats är ju fin. Stekhet. Vi pratade vi mycket om ”ge pucken till Friberg” då händer det grejer!! Haha, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Teodor Friberg tremålsskytt för Färjestad

Alexander Hjorth gav SSK U20 ledningen efter 19 minuter på passning från Filip Holst.

Färjestad vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

15.20 in i tredje perioden fick Teodor Friberg utdelning på nytt och ökade ledningen.

Färjestads Teodor Friberg gjorde tre mål.

Det här betyder att Färjestad ligger kvar på tredje plats i tabellen och SSK U20 på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Färjestad och SSK U20 den här säsongen. Södertälje SK vann de två första mötena. Färjestads BK vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Färjestad är Växjö. Lagen möts lördag 21 februari 14.00 i Växjö Ishall. SSK U20 tar sig an VIK Hockey U20 borta onsdag 18 februari 19.00.

Färjestad–SSK U20 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (19.03) Alexander Hjorth (Filip Holst).

Andra perioden: 1–1 (25.44) Axel Jansson (Oliver Marcelius, Malte Pihlström), 2–1 (29.10) Teodor Friberg (Oliver Marcelius, Joe Wahlund), 3–1 (36.10) Teodor Friberg (Elias Eriksson, Joe Wahlund).

Tredje perioden: 4–1 (55.20) Teodor Friberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-2-0

SSK U20: 0-1-4

Nästa match:

Färjestad: Växjö Lakers HC, borta, 21 februari 14.00

SSK U20: VIK Västerås HK, borta, 18 februari 19.00