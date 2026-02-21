Färjestad vände underläge och vann

Seger för Färjestad med 6–3 mot Linköping HC U18

Färjestads sjunde seger på de senaste nio matcherna

Simon Näslund med två mål för Färjestad

Färjestad låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 Nationell södra herr mot Linköping HC U18. Men laget vände underläget och vann med 6–3 (0–1, 2–2, 4–0) i lördagens match i Löfbergs Arena.

Segern var Färjestads sjunde på de senaste nio matcherna.

Tom Bjurman gjorde avgörande målet

Ture Holmér gjorde 1–0 till Linköping HC U18 efter bara 23 sekunder efter förarbete av Victor Tjäder.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Simon Näslund i början av andra perioden i andra perioden.

Linköping HC U18 gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Vincent Näsström.

Färjestad reducerade dock till 2–3 genom Simon Näslund efter 19.34 av perioden.

Färjestad vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–3 till 6–3 i tredje perioden. 5–3-målet kom med bara 3.50 kvar att spela genom Melvin Johansson. Och med drygt två minuter kvar att spela kom också 6–3 genom Simon Caspersen-Snilsberg. Därmed tog laget en säker seger.

Linköping HC U18:s Victor Tjäder hade tre assists. Wille Andersson Jöhnk hade tre assists för Färjestad, Simon Caspersen-Snilsberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Tom Bjurman stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Färjestad är kvar på femte plats och Linköping HC U18 stannar på åttonde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestad med 7–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Färjestad HV 71 i Löfbergs Arena 12.00. Linköping HC U18 tar sig an Grums borta 13.00.

Färjestad–Linköping HC U18 6–3 (0–1, 2–2, 4–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (0.23) Ture Holmér (Victor Tjäder).

Andra perioden: 1–1 (20.46) Simon Näslund (Simon Caspersen-Snilsberg, Wille Andersson Jöhnk), 1–2 (22.47) Vincent Näsström (Victor Tjäder), 1–3 (24.39) Vincent Näsström (Victor Tjäder, Ture Holmér), 2–3 (39.34) Simon Näslund (Simon Caspersen-Snilsberg, Tom Bjurman).

Tredje perioden: 3–3 (41.04) Max Haglund (Joacim Olsson), 4–3 (43.06) Tom Bjurman (Arvid Billing, Wille Andersson Jöhnk), 5–3 (56.10) Melvin Johansson (Wille Andersson Jöhnk), 6–3 (57.42) Simon Caspersen-Snilsberg (Philip Tollefsen, Tom Bjurman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Linköping HC U18: 2-0-3

Nästa match:

Färjestad: HV 71, hemma, 22 februari 12.00

Linköping HC U18: Grums IK, borta, 22 februari 13.00