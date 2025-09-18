Färjestad utklassade BIK Karlskoga – vann med 9–0

Färjestad vann med 9–0 mot BIK Karlskoga

Simon Caspersen-Snilsberg avgjorde för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad övertygade när laget vann på bortaplan mot BIK Karlskoga i U18 regional väst herr med hela 9–0 (2–0, 3–0, 4–0).

– Vi startade matchen som vi ville, med ett högt tempo och aggressivt. Men idag tar vi alldeles för mycket utvisningar som gör att vi inte orkar, många av killarna få slita hårt. Vi får ta lärdom av denna match, ta med oss de bra sakerna och blicka framåt mot nästa veckas matcher, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander efter matchen.

Färjestad har startat med två raka segrar, efter 9–1 mot Valbo J18 i premiären.

BIK Karlskoga–Färjestad – mål för mål

Färjestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Även i andra perioden var Färjestad starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Simon Näslund, Lukas Andersson och Wille Andersson Jöhnk. Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Johansson, Wille Andersson Jöhnk, Max Haglund och Lukas Andersson.

Färjestads Wille Andersson Jöhnk stod för fem poäng, varav två mål, Melvin Johansson gjorde ett mål och två assist och Lukas Andersson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

BIK Karlskoga tar sig an Örebro Hockey J18 i nästa match borta torsdag 25 september 19.00. Färjestad möter Örebro Hockey J18 hemma söndag 21 september 13.00.

BIK Karlskoga–Färjestad 0–9 (0–2, 0–3, 0–4)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (13.34) Simon Caspersen-Snilsberg (Noel Rudin, Arvid Billing), 0–2 (15.42) Oscar Blom.

Andra perioden: 0–3 (20.55) Simon Näslund (Tom Bjurman, Wille Andersson Jöhnk), 0–4 (29.50) Lukas Andersson, 0–5 (34.09) Wille Andersson Jöhnk (Melvin Johansson).

Tredje perioden: 0–6 (43.04) Lukas Andersson (Wille Andersson Jöhnk), 0–7 (43.35) Max Haglund (Edvin Näslund, Jonathan Granquist), 0–8 (48.18) Melvin Johansson (Wille Andersson Jöhnk), 0–9 (59.12) Wille Andersson Jöhnk (Lukas Andersson, Melvin Johansson).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Örebro HK, borta, 25 september

Färjestad: Örebro HK, hemma, 21 september