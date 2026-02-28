Färjestad tog enkel seger mot Växjö

Färjestad segrade – 7–1 mot Växjö

Radim Zohorna gjorde två mål för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad vann på hemmaplan mot Växjö i SHL med hela 7–1 (3–0, 3–1, 1–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Växjö vann med 4–3.

Färjestads fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka i Löfbergs Arena.

Färjestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.47 i mitten av perioden.

Växjö reducerade dock till 3–1 genom Ludvig Nilsson efter 5.14 av perioden.

Färjestad gjorde sen tre mål i rad andra perioden och gick från 3–1 till 6–1.

8.25 in i tredje perioden slog Joel Kellman till på pass av Marian Studenic och Gabriel Carlsson och ökade ledningen. 7–1-målet blev matchens sista.

Viktor Lodin och Luke Philp gjorde ett mål och två assist var för Färjestad.

Nästa motstånd för Färjestad är Malmö. Växjö tar sig an Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 5 mars 19.00.

Färjestad–Växjö 7–1 (3–0, 3–1, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (12.10) Viktor Lodin (Luke Philp, Albert Wikman), 2–0 (13.49) Radim Zohorna (David Tomasek, Magnus Nygren), 3–0 (19.57) Filip Roos (Luke Philp).

Andra perioden: 3–1 (25.14) Ludvig Nilsson (Petter Granberg, Eemeli Suomi), 4–1 (27.39) Luke Philp (Viktor Lodin, Axel Bergkvist), 5–1 (28.52) Radim Zohorna (Viktor Lodin, Axel Bergkvist), 6–1 (38.54) Adam Ollas Mattsson (David Tomasek, Joakim Nygård).

Tredje perioden: 7–1 (48.25) Joel Kellman (Marian Studenic, Gabriel Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, borta, 5 mars 19.00

Växjö: Skellefteå AIK, hemma, 5 mars 19.00