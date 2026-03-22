Färjestad till kvartsfinal – avgjorde i tredje matchen

Seger för Färjestad med 6–4 mot Malmö

Vilgot Nygren matchvinnare för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Segern på hemmaplan med 6–4 (2–1, 3–1, 1–2) i tredje matchen gör att Färjestad har vunnit matchserien mot Malmö i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Färjestad vann totalt med 2-1 i matcher.

Färjestad–Malmö – mål för mål

Färjestad tog ledningen i början av första perioden genom Vilgot Nygren.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Alexandre Monarque efter 11.21.

Färjestad gjorde 2–1 genom Rasmus Röing efter 14.13 i matchen.

Efter 15.55 i andra perioden gjorde Färjestad 3–1 genom Simon Näslund och tog ett rejält grepp om matchen.

Malmö reducerade dock på nytt till 3–2 genom Figo Larsson med 3.35 kvar att spela av perioden.

Färjestad gjorde dock två snabba mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Simon Näslund och Vilgot Nygren.

Malmö gjorde 5–3 genom William Lind tidigt i tredje perioden av matchen.

Färjestad ökade ledningen till 6–3 genom Tom Bjurman efter 12.32.

Frank Modig reducerade dock för Malmö med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Malmös Figo Larsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Färjestad är nu klart för kvartsfinal.

Färjestad–Malmö 6–4 (2–1, 3–1, 1–2)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (1.00) Vilgot Nygren (Samuel Eriksson, Lukas Andersson), 1–1 (11.21) Alexandre Monarque (Figo Larsson, Leo Tjälldén), 2–1 (14.13) Rasmus Röing.

Andra perioden: 3–1 (35.55) Simon Näslund, 3–2 (36.25) Figo Larsson (Jack Silvander Jarevik), 4–2 (37.44) Simon Näslund (Rasmus Röing, Edvin Näslund), 5–2 (39.07) Vilgot Nygren (Max Haglund).

Tredje perioden: 5–3 (41.24) William Lind (Alexandre Monarque, Sigge Larsson), 6–3 (52.32) Tom Bjurman (Jonathan Granquist), 6–4 (57.19) Frank Modig (Figo Larsson, Leo Tjälldén).

Slutresultat i serien: Färjestad–Malmö 2–1