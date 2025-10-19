Färjestad segrade i toppmötet – Joacim Olsson hjälte
- Färjestad vann med 4–1 mot Leksand
- Färjestads nionde seger på de senaste tio matcherna
- Joacim Olsson matchvinnare för Färjestad
Leksand tog emot Färjestad i söndagens toppmöte i U18 regional väst herr. Och det slutade med seger för bortalaget Färjestad, som besegrade Leksand med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).
Leksand–Färjestad – mål för mål
Färjestad startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Isak Holtet och Joacim Olsson innan Leksand svarade och gjorde 2–1 genom Loui Karlsson. Efter 18.16 i andra perioden slog Oscar Blom till framspelad av Joacim Olsson och Noel Rudin och gjorde 1–3. 5.02 in i tredje perioden slog Vilgot Nygren till på pass av Max Haglund och Wille Andersson Jöhnk och ökade ledningen.
Leksand har fyra vinster och en förlust och 20–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har fem vinster och 38–7 i målskillnad.
Leksand–Färjestad 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)
U18 regional väst herr, Tegera Arena
Första perioden: 0–1 (0.10) Isak Holtet (Simon Näslund, Philip Tollefsen), 0–2 (2.38) Joacim Olsson (Philip Tollefsen, Oscar Blom), 1–2 (18.44) Loui Karlsson (Noel Nord, Troy Fransson).
Andra perioden: 1–3 (38.16) Oscar Blom (Joacim Olsson, Noel Rudin).
Tredje perioden: 1–4 (45.02) Vilgot Nygren (Max Haglund, Wille Andersson Jöhnk).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 4-0-1
Färjestad: 5-0-0
