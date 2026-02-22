Färjestad besegrade HV 71 på hemmaplan

Färjestad-seger med 5–2 mot HV 71

Färjestads åttonde seger på de senaste tio matcherna

Melvin Johansson avgjorde för Färjestad

Färjestad vann mötet i U18 Nationell södra herr på hemmaplan mot HV 71, med 5–2 (1–0, 2–1, 2–1).

Segern var Färjestads åttonde på de senaste tio matcherna.

SSK U18 nästa för Färjestad

Tom Bjurman gjorde 1–0 till Färjestad efter tio minuter på passning från Simon Näslund och Wille Andersson Jöhnk.

HV 71 kvitterade till 1–1 genom Isak Alvudd i början av andra perioden i andra perioden.

Färjestad gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Joacim Olsson och Melvin Johansson.

Färjestad gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Max Haglund och Leo Kinnersjö. Målen punkterade matchen.

Olle Sandberg reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte HV 71. Färjestad tog därmed en säker seger.

Färjestads Vilgot Nygren hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann HV 71 med 6–2.

Torsdag 26 februari 19.00 spelar Färjestad borta mot SSK U18. HV 71 möter Huddinge IK hemma i Husqvarna Garden lördag 28 februari 14.00.

Färjestad–HV 71 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (10.27) Tom Bjurman (Simon Näslund, Wille Andersson Jöhnk).

Andra perioden: 1–1 (25.36) Isak Alvudd, 2–1 (30.18) Joacim Olsson (Philip Tollefsen, Vilgot Nygren), 3–1 (35.02) Melvin Johansson (Jonathan Granquist).

Tredje perioden: 4–1 (41.38) Max Haglund (Jonathan Granquist, Vilgot Nygren), 5–1 (48.07) Leo Kinnersjö (Vilgot Nygren), 5–2 (58.31) Olle Sandberg (Isak Alvudd, Alexander Thunblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Färjestad: Södertälje SK, borta, 26 februari 19.00

HV 71: Huddinge IK, hemma, 28 februari 14.00