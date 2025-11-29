Färjestad avgjorde i straffläggningen hemma mot Malmö

Färjestad vann med 2–1 efter straffar

Elias Eriksson avgjorde för Färjestad

Tredje raka segern för Färjestad

Det blev en riktigt tajt match när Färjestad tog emot Malmö i U20 nationell södra. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Elias Eriksson för.

Resultatet innebär att Malmö nu har fyra förluster i rad.

Rögle nästa för Färjestad

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Ludvik Bakkevig gav Malmö ledningen först efter två minuters spel i tredje perioden efter förarbete av Leo Tjälldén.

7.45 in i tredje perioden satte Gabriel Jansson pucken på pass av Linus Loob Trygg och Malte Pihlström och kvitterade.

I straffläggningen var det Färjestad som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Elias Eriksson för.

Det här var Färjestads femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Malmös fjärde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på femte plats och Malmö på sjunde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann IF Malmö Redhawks med 3–2 efter förlängningsspel .

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Färjestad Rögle i Löfbergs Ice Arena 12.15. Malmö tar sig an Örebro Hockey U20 borta 12.30.

Färjestad–Malmö 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Tredje perioden: 0–1 (42.15) Ludvik Bakkevig (Leo Tjälldén), 1–1 (47.45) Gabriel Jansson (Linus Loob Trygg, Malte Pihlström).

Straffar: 2–1 (65.00) Elias Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Malmö: 1-2-2

Nästa match:

Färjestad: Rögle, hemma, 30 november

Malmö: Örebro HK, borta, 30 november