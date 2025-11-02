Falu J18 vinnare mot Borlänge Hockey 2 – kvitterade och avgjorde sent

Falu J18 vann med 4–3 efter förlängning

Hugo Liljeqvist matchvinnare för Falu J18

Andra raka nederlaget för Borlänge Hockey 2

Först kvitterade Oliver Pernhall i slutminuterna och sen avgjorde Hugo Liljeqvist i förlängningen. Segerresultatet blev därmed 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) för Falu J18 mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr.

Ore nästa för Falu J18

Gästerna Borlänge Hockey 2 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.22 slog Loui Fröjd till framspelad av Olle Tolförs och William Signal Lithén. Falu J18 kvitterade till 1–1 genom Elias Isaksson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.53 gjorde Borlänge Hockey 2 1–2 genom Adam Melin.

Falu J18 kvitterade till 2–2 genom Liam Renström med 4.40 kvar att spela av perioden. Borlänge Hockey 2 gjorde 2–3 genom Loui Fröjd som gjorde sitt andra mål efter 2.58 i tredje perioden.

Falu J18 gjorde 3–3 genom Oliver Pernhall med 7 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för Falu J18 blev Hugo Liljeqvist som 3.12 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Elias Isaksson gjorde ett mål för Falu J18 och spelade dessutom fram till två mål.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Borlänge Ishall.

Söndag 9 november spelar Falu J18 hemma mot Ore 11.45 och Borlänge Hockey 2 mot Orsa borta 13.15 i Orsa Ishall.

Falu J18–Borlänge Hockey 2 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (2.22) Loui Fröjd (Olle Tolförs, William Signal Lithén).

Andra perioden: 1–1 (22.07) Elias Isaksson (Liam Renström), 1–2 (28.53) Adam Melin (Alvin Hamqvist, Pelle Björk), 2–2 (35.20) Liam Renström (Filip Kullerback).

Tredje perioden: 2–3 (42.58) Loui Fröjd (Pelle Björk, William Signal Lithén), 3–3 (59.53) Oliver Pernhall (Hugo Liljeqvist, Elias Isaksson).

Förlängning: 4–3 (63.12) Hugo Liljeqvist (Elias Isaksson, Anton Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 2-0-3

Borlänge Hockey 2: 3-1-1

Nästa match:

Falu J18: IFK Ore, hemma, 9 november

Borlänge Hockey 2: Orsa IK, borta, 9 november