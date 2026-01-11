Falu J18 besegrade Ore efter Alexander Lundin-Larssons dubbel

Falu J18 vann med 7–3 mot Ore

Alexander Lundin-Larsson gjorde två mål för Falu J18

Elias Isaksson avgjorde för Falu J18

Det blev Falu J18 som gick segrande ur mötet med Ore i U18 division 1 västra B vår på hemmaplan, med 7–3 (1–1, 3–0, 3–2).

Falu J18:s Alexander Lundin-Larsson tvåmålsskytt

Ludvig Sultan gjorde 1–0 till Ore efter bara 3.52 framspelad av Dzeiss Kulikovs och Felix Ekvall. Efter 17.35 kvitterade Falu J18 när Alexander Lundin-Larsson fick träff assisterad av Nils Bergström.

I andra perioden var det Falu J18 som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Theo Axelsson, Anton Sundberg och Elias Isaksson.

Falu J18 hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 7–3.

Alexander Lundin-Larsson gjorde två mål för Falu J18 och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Ore med 6–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Ore möter Häradsbygden söndag 18 januari 12.00 hemma.

Falu J18–Ore 7–3 (1–1, 3–0, 3–2)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (3.52) Ludvig Sultan (Dzeiss Kulikovs, Felix Ekvall), 1–1 (17.35) Alexander Lundin-Larsson (Nils Bergström).

Andra perioden: 2–1 (23.47) Theo Axelsson (Alexander Lundin-Larsson), 3–1 (28.03) Anton Sundberg (Elias Isaksson), 4–1 (36.51) Elias Isaksson (Oliver Pernhall).

Tredje perioden: 5–1 (41.13) Trulls Bjurström (Alexander Lundin-Larsson, Theo Axelsson), 6–1 (47.36) Alexander Lundin-Larsson (Robin Åhnström), 7–1 (50.37) Tim Andersson (Trulls Bjurström), 7–2 (53.55) Melwin Orenäs (Jegors Rogolevs, Alfred Jurås), 7–3 (58.43) Edward Sööt.

Nästa match:

Ore: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 18 januari 12.00