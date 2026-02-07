Falu IF vann mot Kiruna efter mål av Albin Wiklund Norman

Falu IF vann med 1–0 mot Kiruna

Albin Wiklund Norman matchvinnare för Falu IF

Tredje förlusten i rad för Kiruna

Falu IF vann mot Kiruna i hockeyettan norra på hemmaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Albin Wiklund Norman för i andra perioden.

– En jämn tillställning där jag tycker att vi förde matchen. Kiruna hade några ströchanser, men överlag var vi värda att vinna, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Falu IF–Kiruna – mål för mål

Falu IF har tre segrar och två förluster och 13–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna har två vinster och tre förluster och 10–18 i målskillnad.

Falu IF stannar därmed på 16:e plats och Kiruna på 17:e plats i tabellen.

I nästa match möter Falu IF Kalix hemma och Kiruna möter Borlänge borta. Båda matcherna spelas söndag 8 februari 16.00.

Falu IF–Kiruna 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Andra perioden: 1–0 (39.19) Albin Wiklund Norman (Ludwig Sundström, Liam Nordvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 3-0-2

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Falu IF: Kalix HC, hemma, 8 februari 16.00

Kiruna: Borlänge HF, borta, 8 februari 16.00