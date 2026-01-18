Falu IF vann i förlängningen mot Piteå

Falu IF-seger med 2–1 efter förlängning

Oliver Pentler matchvinnare för Falu IF

Piteås andra raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Falu IF tog emot Piteå i hockeyettan norra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Falu IF var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Oliver Pentler gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Falu IF.

Falu IF–Piteå – mål för mål

Falu IF tog ledningen efter fyra minuters spel genom Ludwig Sundström. Piteå kvitterade till 1–1 efter 14.29 genom Wilmer Lindfors med assist av Oskar Lundkvist och Viktor Åström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Falu IF 2.11 in i förlängningen blev Oliver Pentler med det avgörande 2–1-målet.

Falu IF har tre segrar och två förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad.

Falu IF tar sig an Hudiksvall i nästa match hemma onsdag 21 januari 19.00. Piteå möter Forshaga hemma lördag 24 januari 16.00.

Falu IF–Piteå 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (4.35) Ludwig Sundström, 1–1 (14.29) Wilmer Lindfors (Oskar Lundkvist, Viktor Åström).

Förlängning: 2–1 (62.11) Oliver Pentler (Filip Hedberg, Oscar Haglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 3-1-1

Piteå: 1-1-3

Nästa match:

Falu IF: Hudiksvalls HC, hemma, 21 januari 19.00

Piteå: Forshaga IF, hemma, 24 januari 16.00