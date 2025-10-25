Falu IF vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Clemensnäs

Seger för Falu IF med 4–3 mot Clemensnäs

Det blev seger för Falu IF hemma mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Falu IF fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (3–1, 0–2, 1–0).

Falu IF tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Meijer.

Clemensnäs kvitterade till 1–1 genom Filip Westermark efter 9.51.

Falu IF gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Oscar Haglund och Gustav Meijer. Clemensnäs reducerade och kvitterade till 3–3 genom Samuel Manberg och Vilmer Holm i andra perioden. 6.30 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Hugo Stöffling framspelad av Gustav Meijer och Viggo Aspling och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Gustav Meijer gjorde två mål för Falu IF och ett målgivande pass.

Förlusten var Clemensnäs tredje uddamålsförlust.

Falu IF möter Örnsköldsvik Hockey i nästa match hemma söndag 26 oktober 14.00. Clemensnäs möter samma dag Borlänge borta.

Falu IF–Clemensnäs 4–3 (3–1, 0–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (1.21) Gustav Meijer (Albin Wiklund Norman, Hugo Stöffling), 1–1 (9.51) Filip Westermark (Oliver Lindgren, Alexander Bodén), 2–1 (12.09) Oscar Haglund (Oliver Pentler, Filip Hedberg), 3–1 (13.59) Gustav Meijer (Oscar Haglund, Anton Karlsson).

Andra perioden: 3–2 (27.28) Samuel Manberg (Anton Lundström, Alejandro Kanlic), 3–3 (37.11) Vilmer Holm (Kevin Kariander, Oliver Lindgren).

Tredje perioden: 4–3 (46.30) Hugo Stöffling (Gustav Meijer, Viggo Aspling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-1-2

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Falu IF: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 26 oktober

Clemensnäs: Borlänge HF, borta, 26 oktober