Falu IF avgjorde med fem mål i tredje perioden

Falu IF segrade – 8–3 mot Norrtälje

Pontus Falk med två mål för Falu IF

Marcus Åberg matchvinnare för Falu IF

I två perioder hängde bortalaget Norrtälje hyggligt med i matchen mot Falu IF. Men Falu IF öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 8–3 (0–0, 3–2, 5–1) i matchen i hockeyettan norra.

– En otroligt skön vinst där vi får bra med utdelning och äger i princip hela matchen. Även skönt att kunna säkra kontraktet på egen hand, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Den första perioden slutade 0–0.

Falu IF var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 5–1 och matchen med 8–3.

Oliver Pentler gjorde ett mål för Falu IF och spelade dessutom fram till tre mål, Filip Hedberg stod för ett mål och två assists, William Danielsen gjorde ett mål och två målgivande passningar och Pontus Falk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Falu IF har två segrar och tre förluster och 17–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrtälje har en vinst och fyra förluster och 8–25 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Falu IF på 16:e plats och Norrtälje på 15:e plats. Norrtälje var tia i tabellen för 30 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Falu IF möter Enköping i nästa match borta onsdag 25 februari 19.00. Norrtälje möter samma dag Sollentuna hemma.

Falu IF–Norrtälje 8–3 (0–0, 3–2, 5–1)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.50) Gabriel Wiita-Adamsson (Elvin Håkansson), 1–1 (21.41) Pontus Falk (Ludwig Sundström, Liam Nordvall), 1–2 (23.48) Erik Andersson (Dennis Björkman, Emil Carlqvist), 2–2 (31.52) Filip Hedberg (William Danielsen, Oliver Pentler), 3–2 (33.45) Oliver Pentler (William Danielsen, Filip Hedberg).

Tredje perioden: 4–2 (46.41) Marcus Åberg (Viggo Aspling, Albin Wiklund Norman), 4–3 (50.31) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Wiita-Adamsson, Linus Sjölund), 5–3 (51.11) Albin Pousette (Filip Hedberg), 6–3 (54.58) William Danielsen (Oliver Pentler, Viggo Aspling), 7–3 (55.46) Albin Wiklund Norman (Pontus Falk), 8–3 (59.50) Pontus Falk (Oliver Pentler, Jon Axforsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-0-3

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Falu IF: Enköpings SK HK, borta, 25 februari 19.00

Norrtälje: Sollentuna HC, hemma, 25 februari 19.00