Falu IF avgjorde i tredje perioden mot Vallentuna

Falu IF-seger med 5–3 mot Vallentuna

Pontus Falk med två mål för Falu IF

Andra raka segern för Falu IF

Falu IF segrade borta mot Vallentuna i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Falu IF drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (2–2, 1–1, 0–2).

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter.

Falu IF reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ludwig Sundström och Pontus Falk.

Falu IF gjorde också 2–3 efter 11.06 i andra perioden när Albin Pousette slog till på pass av Oscar Haglund och Filip Hedberg.

Vallentunas William Hedman gjorde 3–3 efter 16.01 framspelad av Simon Delden.

6.44 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Pontus Falk på nytt på pass av Philip Hasselgren och Simon Daniels och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 14 sekunder kvar att spela genom Benjamin Dahlén framspelad av Liam Almlund Ek och Albin Pousette. 3–5-målet blev matchens sista.

Pontus Falk gjorde två mål för Falu IF och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Vallentuna ligger kvar på 19:e plats i tabellen och Falu IF på 17:e plats.

Fredag 9 januari 19.00 spelar Vallentuna borta mot Enköping. Falu IF möter Forshaga borta i Ängevi Ishall onsdag 14 januari 19.00.

Vallentuna–Falu IF 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (1.38) Hunter Godmere (Theo Hårdstam, William Hedman), 2–0 (2.36) Hunter Godmere (Felix Jegander, Fredrik Svennas), 2–1 (18.16) Ludwig Sundström (Oliver Pentler, Pontus Falk), 2–2 (19.36) Pontus Falk (Benjamin Dahlén, Viggo Aspling).

Andra perioden: 2–3 (31.06) Albin Pousette (Oscar Haglund, Filip Hedberg), 3–3 (36.01) William Hedman (Simon Delden).

Tredje perioden: 3–4 (46.44) Pontus Falk (Philip Hasselgren, Simon Daniels), 3–5 (59.46) Benjamin Dahlén (Liam Almlund Ek, Albin Pousette).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Falu IF: 2-2-1

Nästa match:

Vallentuna: Enköpings SK HK, borta, 9 januari 19.00

Falu IF: Forshaga IF, borta, 14 januari 19.00