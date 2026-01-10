Eskilstuna Linden Hockey nollade Haninge Anchors HC U18 – vann med 2–0

Eskilstuna Linden Hockey segrade – 2–0 mot Haninge Anchors HC U18

Filip Ingman avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Andra förlusten i följd för Haninge Anchors HC U18

Två egna mål räckte mot Haninge Anchors HC U18. Eskilstuna Linden Hockey tog hem segern hemma mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

Eskilstuna Linden Hockey–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen efter 17.08 genom Filip Ingman efter förarbete från Melvin Pelkonen Lillemets.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.19 in i tredje perioden satte Wilhelm Högback Norén pucken framspelad av Eric Törnberg och Simon Flodmark och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Eskilstuna Linden Hockey nu ligger på första plats i tabellen och Haninge Anchors HC U18 är sist, på tionde plats.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Torvalla Ishall.

Nästa motstånd för Eskilstuna Linden Hockey är Tierps HK U18. Lagen möts torsdag 15 januari 19.50 i Vegahallen. Haninge Anchors HC U18 tar sig an Lidingö Vikings HC hemma onsdag 14 januari 19.30.

Eskilstuna Linden Hockey–Haninge Anchors HC U18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 1–0 (17.08) Filip Ingman (Melvin Pelkonen Lillemets).

Tredje perioden: 2–0 (53.19) Wilhelm Högback Norén (Eric Törnberg, Simon Flodmark).

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Tierps HK, borta, 15 januari 19.50

Haninge Anchors HC U18: Lidingö Vikings HC, hemma, 14 januari 19.30