Eskilstuna Linden Hockey fortsätter vinna – 5–4 mot Hammarby IF U18

Seger för Eskilstuna Linden Hockey med 5–4 mot Hammarby IF U18

Melvin Pelkonen Lillemets gjorde två mål för Eskilstuna Linden Hockey

Fjärde raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey och Hammarby IF U18 möttes på söndagen i Smehallen. Eskilstuna Linden Hockey hade tre vinster i rad i U18 division 1 östra C herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–4 (4–1, 1–3, 0–0).

Eskilstuna Linden Hockeys Melvin Pelkonen Lillemets tvåmålsskytt

I första perioden var det Eskilstuna Linden Hockey som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–1.

Hammarby IF U18 reducerade och kvitterade till 4–4 i början av andra perioden i andra perioden.

Eskilstuna Linden Hockey gjorde dock 5–4, återigen genom Melvin Pelkonen Lillemets efter 16.51 och avgjorde matchen. I tredje perioden höll Eskilstuna Linden Hockey i sin 5–4-ledning och vann.

Ludvig Gustavsson gjorde tre mål för Hammarby IF U18. Melvin Pelkonen Lillemets gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Eskilstuna Linden Hockey.

Eskilstuna Linden Hockey har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Hammarby IF U18 har tre poäng efter två matcher.

Lagen möts igen 30 november i Kärrtorps IP.

Söndag 26 oktober möter Eskilstuna Linden Hockey Nyköpings SK 2 U18 borta 15.40 och Hammarby IF U18 möter Åker/Strängnäs HC borta 12.00.

Eskilstuna Linden Hockey–Hammarby IF U18 5–4 (4–1, 1–3, 0–0)

U18 division 1 östra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (8.40) Ludvig Gustavsson (Liam Breander Sandholm), 1–1 (11.00) Maximilian Lainio (Melvin Pelkonen Lillemets, Zacharias Karlsson), 2–1 (14.37) Filip Ingman, 3–1 (15.42) Zacharias Karlsson (Hampus Fornstedt, Frank Rosedahl Salvéus), 4–1 (18.30) Melvin Pelkonen Lillemets (Måns Dicksved, Vincent Egersand).

Andra perioden: 4–2 (23.48) Ludvig Gustavsson, 4–3 (28.17) Lucas Mcgregor (Pontus Elfström, Liam Breander Sandholm), 4–4 (29.35) Ludvig Gustavsson, 5–4 (36.51) Melvin Pelkonen Lillemets.

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Nyköpings SK 2, borta, 26 oktober

Hammarby IF U18: Åker/Strängnäs HC, borta, 26 oktober