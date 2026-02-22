Eskilstuna Linden Hockey avgjorde tät match mot Väsby i tredje perioden

Eskilstuna Linden Hockey vann med 8–4 mot Väsby

Eskilstuna Linden Hockeys Melvin Pelkonen Lillemets tremålsskytt

Gabriel Carlsson matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Matchen mellan hemmalaget Väsby och gästande Eskilstuna Linden Hockey var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Eskilstuna Linden Hockey och vann matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie med 8–4 (3–3, 1–1, 4–0).

Melvin Pelkonen Lillemets gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Första perioden slutade 3–3.

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen redan efter efter 1.58 i andra perioden återigen genom Filip Ingman efter förarbete från Zacharias Karlsson. Efter 19.43 i andra perioden slog Philip Israelsson till på pass av Isac Vikström och Vincent Edlund – Ahl och kvitterade för Väsby.

I tredje perioden var det Eskilstuna Linden Hockey som var starkast och gick från 4–4 till 4–8 genom två mål av Melvin Pelkonen Lillemets, och ett mål var av Wilhelm Högback Norén och Gabriel Carlsson.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för fem poäng, varav två mål och Melvin Pelkonen Lillemets gjorde tre mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Väsby med 4–2.

Nästa motstånd för Väsby är Boo. Lagen möts måndag 23 februari 20.10 i Björknäs Ishall. Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Vallentuna hemma torsdag 26 februari 19.30.

Väsby–Eskilstuna Linden Hockey 4–8 (3–3, 1–1, 0–4)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.23) Adam Säll (Viktor Forsberg, Magnus Hobelsberger), 1–1 (4.19) Melvin Pelkonen Lillemets, 1–2 (10.38) Filip Ingman, 1–3 (11.11) Hampus Fornstedt (Lucas Sjöberg, Wilhelm Högback Norén), 2–3 (13.48) Adam Säll (Michel Gosselin), 3–3 (19.45) Isac Vikström (Philip Israelsson, Julian Johansson).

Andra perioden: 3–4 (21.58) Filip Ingman (Zacharias Karlsson), 4–4 (39.43) Philip Israelsson (Isac Vikström, Vincent Edlund – Ahl).

Tredje perioden: 4–5 (43.13) Gabriel Carlsson (Filip Ingman), 4–6 (43.50) Wilhelm Högback Norén (Lucas Sjöberg), 4–7 (53.29) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Måns Dicksved), 4–8 (56.57) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Eskilstuna Linden Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Väsby: Boo HC, borta, 23 februari 20.10

Eskilstuna Linden Hockey: Vallentuna Hockey, hemma, 26 februari 19.30