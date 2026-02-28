Eriksson och Pettersson heta när HV 71 slog Timrå IK

HV 71-seger med 2–1 mot Timrå IK

Hampus Eriksson avgjorde för HV 71

Andra raka förlusten för Timrå IK

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för HV 71 som vann på bortaplan mot Timrå IK med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i SHL på lördagen.

Inför matchen hade HV 71 nio raka förluster mot Timrå IK.

LHC nästa för HV 71

Hugo Pettersson gjorde 1–0 till HV 71 efter 15 minuters spel på pass av Axel Rindell och Jonathan Ang.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

7.22 in i tredje perioden fick Hampus Eriksson utdelning framspelad av Santeri Hatakka och Hugo Fransson och ökade ledningen. Anton Lundmark stod för målet när Timrå IK reducerade till 1–2 med 1.12 kvar att spela. Men mer än så orkade Timrå IK inte med.

Timrå IK har tre vinster och två förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har två vinster och tre förluster och 9–16 i målskillnad.

Timrå IK möter Brynäs i nästa match hemma torsdag 5 mars 19.00. HV 71 möter samma dag LHC hemma.

Timrå IK–HV 71 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (15.50) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Jonathan Ang).

Tredje perioden: 0–2 (47.22) Hampus Eriksson (Santeri Hatakka, Hugo Fransson), 1–2 (58.48) Anton Lundmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK: Brynäs IF, hemma, 5 mars 19.00

HV 71: Linköping HC, hemma, 5 mars 19.00