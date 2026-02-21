Enköpings sköna revansch på Hammarby J20

Enköping-seger med 4–0 mot Hammarby J20

Enköpings sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tor Nordgren gjorde två mål för Enköping

På lördagen möttes Enköping och Hammarby J20 i Bahcohallen i U20 allettan östra. Senast lagen möttes tog Hammarby J20 en enkel seger med 7–2, men den här gången var det Enköping som vann. Slutresultatet blev 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Enköpings målvakter höll nollan.

Segern var Enköpings sjätte på de senaste sju matcherna.

Enköpings Tor Nordgren tvåmålsskytt

Enköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.18 i mitten av perioden.

Felix Gustafsson gjorde också 4–0 med assist av Filip Klintbom efter 9.05 i andra perioden.

I tredje perioden höll Enköping i sin 4–0-ledning och vann.

Enköpings Felix Gustafsson stod för ett mål och två assists.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Enköping slutar på tredje plats och Hammarby J20 på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt.

Enköping–Hammarby J20 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (5.44) Tor Nordgren (Filip Klintbom, Felix Gustafsson), 2–0 (11.02) Emil De Pourbaix (Isak Heikman, Felix Gustafsson), 3–0 (15.02) Tor Nordgren (Erik Nederberg).

Andra perioden: 4–0 (29.05) Felix Gustafsson (Filip Klintbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-0-1

Hammarby J20: 1-1-3