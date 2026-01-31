Enköpings fina svit fortsätter mot Tumba

Enköping-seger med 4–3 mot Tumba

Tor Nordgren matchvinnare för Enköping

Enköpings sjunde seger

Tumba har varit lite av ett drömmotstånd för Enköping. På lördagen tog Enköping ännu en seger borta mot Tumba. Matchen i U20 allettan östra slutade 4–3 (2–1, 2–1, 0–1). Det var Enköpings åttonde raka seger mot just Tumba.

Enköping hade före lördagens bortamatch fem förluster i rad.

Vallentuna nästa för Enköping

Enköping tog ledningen i första perioden genom Felix Gustafsson.

Tumba kvitterade till 1–1 genom Felix Källström med 2.48 kvar att spela.

Enköping tog ledningen på nytt genom Svante Lilja efter 17.56 i matchen.

Tumba kvitterade till 2–2 genom Felix Källström i början av andra perioden i andra perioden.

Enköping gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Linus Wall och Tor Nordgren. De elva minuterna blev direkt matchavgörande.

Tumba reducerade till 3–4 med 16 sekunder kvar att spela genom Adam Gellerstedt framspelad av Felix Källström och Casper Pernsell. Men mer än så orkade Tumba inte med.

Felix Källström gjorde två mål för Tumba och ett målgivande pass.

För tabellens utseende betyder det här att Tumba ligger på femte plats medan Enköping har fjärdeplatsen.

När lagen möttes senast vann Enköping med 7–6.

Måndag 2 februari spelar Tumba borta mot Wings HC Arlanda 19.30 och Enköping mot Vallentuna hemma 19.40 i Bahcohallen.

Tumba–Enköping 3–4 (1–2, 1–2, 1–0)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 0–1 (16.58) Felix Gustafsson (Isak Heikman, Tomasz Marzec), 1–1 (17.12) Felix Källström (William Bäck), 1–2 (17.56) Svante Lilja (Tor Nordgren, Gabriel Shafadi).

Andra perioden: 2–2 (23.28) Felix Källström (Casper Pernsell), 2–3 (27.26) Linus Wall (Dylan Hjelmberg, Joel Agné), 2–4 (38.54) Tor Nordgren (Svante Lilja, Gabriel Shafadi).

Tredje perioden: 3–4 (59.44) Adam Gellerstedt (Felix Källström, Casper Pernsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 3-0-2

Enköping: 1-1-3

Nästa match:

Tumba: Wings HC Arlanda, borta, 2 februari 19.30

Enköping: Vallentuna Hockey, hemma, 2 februari 19.40