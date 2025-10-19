Enköping utklassade Wings Arlanda – seger med 9–2

Enköping-seger med 9–2 mot Wings Arlanda

Enköpings sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nils Pettersson gjorde två mål för Enköping

Enköping spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr med hela 9–2 (3–1, 3–0, 3–1).

Segern var Enköpings sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Oscar Lag blev matchvinnare

Enköping spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Enköping startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Fabian Kåkemyhr, Neo Aronsson och Gabriel Shafadi. Enköping vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 9–2.

Oscar Walter gjorde ett mål för Enköping och spelade dessutom fram till fyra mål, Erik Nederberg stod för ett mål och två assists och Oscar Lag gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Pinbackshallen.

I nästa match, torsdag 23 oktober möter Enköping Järna borta i Järna Ishall 19.30 medan Wings Arlanda spelar hemma mot Lidingö Vikings HC U18 19.55.

Enköping–Wings Arlanda 9–2 (3–1, 3–0, 3–1)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (6.08) David Prskalo (Hugo Johnsson), 1–1 (11.28) Oscar Walter (Carl-Hugo Schartau), 2–1 (11.49) Nils Pettersson (Oscar Walter, Oscar Lag), 3–1 (17.43) Oscar Lag (Oscar Walter, Fabian Kåkemyhr).

Andra perioden: 4–1 (20.28) Fabian Kåkemyhr (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg), 5–1 (24.39) Neo Aronsson (Anton Tolar), 6–1 (26.20) Gabriel Shafadi (Svante Lilja, Erik Nederberg).

Tredje perioden: 7–1 (41.15) Erik Nederberg (Svante Lilja, Oscar Walter), 8–1 (41.52) Joakim Ståhl (Anton Tolar), 9–1 (46.11) Nils Pettersson (Oscar Lag, Oscar Walter), 9–2 (50.59) Edward Löfman (Noah Lind, Edvin Stenerhag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-1-0

Wings Arlanda: 0-0-5

Nästa match:

Enköping: Järna SK, borta, 23 oktober

Wings Arlanda: Lidingö Vikings HC, hemma, 23 oktober