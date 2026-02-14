Enköping tog ännu en seger – 3–0 mot Haninge Anchors

Enköping vann med 3–0 mot Haninge Anchors

Enköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Isak Heikman avgjorde för Enköping

Enköping fortsätter starkt i U20 allettan östra. När laget mötte Haninge Anchors på hemmaplan i Bahcohallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0). I och med detta har Enköping fem segrar i rad.

SDE nästa för Enköping

Första perioden blev mållös.

1.20 in i andra perioden gjorde Enköping 1–0 genom Isak Heikman på pass av Emil De Pourbaix och Hampus Söderkvist.

6.17 in i tredje perioden satte Linus Wall pucken framspelad av Joel Agné och Gabriel Shafadi och ökade ledningen. Erik Nederberg gjorde också 3–0 efter pass från Linus Wall och Gabriel Shafadi efter 12.45.

Med två omgångar kvar är Enköping på tredje plats i tabellen medan Haninge Anchors är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Haninge med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 16 februari. Då möter Enköping SDE i Stockhagens Ishall 20.05. Haninge Anchors tar sig an Hammarby J20 borta 19.45.

Enköping–Haninge Anchors 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Andra perioden: 1–0 (21.20) Isak Heikman (Emil De Pourbaix, Hampus Söderkvist).

Tredje perioden: 2–0 (46.17) Linus Wall (Joel Agné, Gabriel Shafadi), 3–0 (52.45) Erik Nederberg (Linus Wall, Gabriel Shafadi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 5-0-0

Haninge Anchors: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: SDE HF, borta, 16 februari 20.05

Haninge Anchors: Hammarby IF, borta, 16 februari 19.45