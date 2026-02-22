Enköping nollade Kiruna och vann med 3–0

Enköping segrade – 3–0 mot Kiruna

Romeo Ekfeldt matchvinnare för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Enköping höll nollan när laget vann på bortaplan mot Kiruna i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Enköping höll nollan.

Kiruna–Enköping – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

9.57 in i andra perioden gjorde Enköping 1–0 genom Romeo Ekfeldt framspelad av Alex Korpela och Elias Ivansson.

3.33 in i tredje perioden fick Tim Almgren utdelning på straff och ökade ledningen. Elias Ivansson gjorde också 0–3 med assist av Alex Korpela efter 19.40.

Nästa motstånd för Kiruna är Forshaga. Lagen möts fredag 27 februari 19.00 i Lombiahallen. Enköping tar sig an Falu IF hemma onsdag 25 februari 19.00.

Kiruna–Enköping 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (29.57) Romeo Ekfeldt (Alex Korpela, Elias Ivansson).

Tredje perioden: 0–2 (43.33) Tim Almgren, 0–3 (59.40) Elias Ivansson (Alex Korpela).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-1-3

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Kiruna: Forshaga IF, hemma, 27 februari 19.00

Enköping: Falu IF, hemma, 25 februari 19.00