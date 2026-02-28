Enköping klart för kvalserien – besegrade Hammarby J20 i avgörande matchen

Enköping segrade – 2–1 mot Hammarby J20

Linus Wall matchvinnare för Enköping

Pierre Lindström ende målskytt för Hammarby J20

Enköping har säkrat segern i matchserien mot Hammarby J20 i playoff till kvalserien till U20 region öst herr, totalt med 2-1 i matcher. Det efter seger hemma med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Enköping–Hammarby J20 – mål för mål

Felix Gustafsson gav Enköping ledningen efter sju minuters spel på passning från Emil De Pourbaix och Filip Klintbom.

Efter 8.06 i andra perioden nätade Pierre Lindström på pass av Axel Isén och Victor Nilhammer och kvitterade för Hammarby J20.

15.54 in i tredje perioden slog Linus Wall till framspelad av Hugo Hedenfalk och Joel Agné och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Enköping–Hammarby J20 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (7.40) Felix Gustafsson (Emil De Pourbaix, Filip Klintbom).

Andra perioden: 1–1 (28.06) Pierre Lindström (Axel Isén, Victor Nilhammer).

Tredje perioden: 2–1 (55.54) Linus Wall (Hugo Hedenfalk, Joel Agné).