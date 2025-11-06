Elliot Rudslätt Debou i målform – Järfälla HC vann mot Hässelby Kälvesta HC U18

Seger för Järfälla HC med 4–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Järfälla HC:s Elliot Rudslätt Debou tvåmålsskytt

Colin Nordén matchvinnare för Järfälla HC

Bortalaget Järfälla HC vann mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr. 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) slutade torsdagens match.

Elliot Rudslätt Debou med två mål för Järfälla HC

Första perioden var jämn. Hässelby Kälvesta HC U18 inledde bäst och tog ledningen genom James Karlsson efter 11.57, men Järfälla HC kvitterade genom Elliot Rudslätt Debou efter 16.43. I andra perioden var det Järfälla HC som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Colin Nordén och Oliver Gustafsson. 14.13 in i tredje perioden slog Elliot Rudslätt Debou till återigen framspelad av Elias Svensson och ökade ledningen.

Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 9–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla HC har tre vinster och två förluster och 19–12 i målskillnad.

Hässelby Kälvesta HC U18 har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fem spelade matcher. Järfälla HC har nio poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 december i Järfälla Ishall.

Nästa motstånd för Hässelby Kälvesta HC U18 är IFK Österåker Hockey. Lagen möts lördag 8 november 17.30 i Österåker Sportcentrum. Järfälla HC tar sig an Mälarö Hockey U18 hemma söndag 9 november 19.00.

Hässelby Kälvesta HC U18–Järfälla HC 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 1–0 (11.57) James Karlsson (Sebastien Brienesse, Cristian Matei), 1–1 (16.43) Elliot Rudslätt Debou (Elias Kinnunen).

Andra perioden: 1–2 (35.20) Colin Nordén (Timothy Landes, Oscar Rapp), 1–3 (36.10) Oliver Gustafsson (Hannes Lejelöv).

Tredje perioden: 1–4 (54.13) Elliot Rudslätt Debou (Elias Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-1-4

Järfälla HC: 3-0-2

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: IFK Österåker Hockey, borta, 8 november

Järfälla HC: Mälarö Hockeyförening, hemma, 9 november