Elias Sjöö gjorde två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i segern mot Eskilstuna Linden 2

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF segrade – 5–2 mot Eskilstuna Linden 2

Elias Sjöö tvåmålsskytt för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Vilgot Öfverström avgjorde för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann mötet med Eskilstuna Linden 2 hemma med 5–2 (3–0, 1–0, 1–2) på fredagen i U18 division 1 västra C herr.

Elias Sjöö med två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 17.26 i andra perioden slog Mio Eriksson till framspelad av Milo Hjortsberg och Elias Sjöö och gjorde 4–0. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF ökade ledningen till 5–0, på nytt genom Elias Sjöö efter 15.11 i tredje perioden.

Linus Niemelä och Gustav Berg reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Eskilstuna Linden 2. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tog därmed en säker seger.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Milo Hjortsberg hade fyra assists och Elias Sjöö stod för två mål och ett assist.

I tabellen innebär det här att Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nu ligger på sjunde plats. Eskilstuna Linden 2 är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 december i Smehallen.

Nästa motstånd för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är Köping IF 1. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.00 i Köpings Ishall.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Eskilstuna Linden 2 5–2 (3–0, 1–0, 1–2)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 1–0 (5.11) Elias Sjöö (Kim Svantesson, Milo Hjortsberg), 2–0 (16.00) Liam Ejdre (Milo Hjortsberg, Mio Eriksson), 3–0 (17.41) Vilgot Öfverström (Remy Claesson, Lucas Reijnst Brännman).

Andra perioden: 4–0 (37.26) Mio Eriksson (Milo Hjortsberg, Elias Sjöö).

Tredje perioden: 5–0 (55.11) Elias Sjöö (Milo Hjortsberg), 5–1 (56.01) Linus Niemelä (Isac Lisell), 5–2 (59.35) Gustav Berg (Sigge Leffler, Gabriel Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:1, borta, 29 oktober