Efterlängtad seger för Nässjö – bröt förlustsviten mot Mariestad

Nässjö segrade – 5–4 efter straffar

Rasmus Stoméus gjorde tre mål för Nässjö

Viggo Svärd Sandelius avgjorde för Nässjö

Nässjö har haft en tung period med fem förluster i rad i U18 division 1 syd B herr. Men borta mot Mariestad bröts den tuffa sviten. Det blev 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar i matchen i Mariehus Arena.

Mariestads tränare Johan Eklund:

– En sur förlust. Tycker vi sätter oss i skiten när vi inte jobbar tillräckligt hårt och spelar inte klart situationer. Skjuter ändå 66 skott så vi behöver göra mer mål.

Nässjös Rasmus Stoméus tremålsskytt

Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Göthe.

Rasmus Stoméus låg sen bakom vändningen till 1–2 för Nässjö med två raka mål. Efter 5.28 i andra perioden gjorde Nässjö 1–3 genom Viggo Svärd Sandelius.

Mariestad reducerade och kvitterade till 3–3 genom Alfred Ahlgren och Viggo Eklund. Mariestad tog ledningen på nytt genom Oscar Odhagen efter 5.52 i tredje perioden.

Nässjö gjorde 4–4 genom Rasmus Stoméus med 52 sekunder kvar av perioden. Nässjös Viggo Svärd Sandelius satte den avgörande straffen för gästerna.

Viggo Svärd Sandelius gjorde två mål för Nässjö och spelade fram till två mål och Rasmus Stoméus gjorde tre mål. Alfred Ahlgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Mariestad.

Mariestad har två vinster och tre förluster och 25–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nässjö har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad. Det här var Mariestads andra uddamålsförlust den här säsongen.

Mariestad ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Nässjö är på sjunde plats.

Den 7 december tar lagen sig an varandra igen, då i Höglandsrinken.

Nästa motstånd för Mariestad är Kalmar. Nässjö tar sig an Dalen borta. Båda matcherna spelas söndag 9 november 14.00.

Mariestad–Nässjö 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (5.27) Lucas Göthe (Alfred Ahlgren), 1–1 (16.03) Rasmus Stoméus (Hugo Friman, Viggo Svärd Sandelius), 1–2 (17.06) Rasmus Stoméus (Leo Beiron).

Andra perioden: 1–3 (25.28) Viggo Svärd Sandelius (Leo Beiron), 2–3 (30.06) Alfred Ahlgren, 3–3 (37.36) Viggo Eklund (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson).

Tredje perioden: 4–3 (45.52) Oscar Odhagen, 4–4 (59.08) Rasmus Stoméus (Viggo Svärd Sandelius, Hugo Friman).

Straffar: 4–5 (65.00) Viggo Svärd Sandelius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-2-1

Nässjö: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Kalmar HC, hemma, 9 november

Nässjö: HC Dalen, borta, 9 november