Efterlängtad seger för Mörrums GoIS U20 – bröt förlustsviten mot KRIF Hockey J20

Mörrums GoIS U20-seger med 4–3 efter förlängning

Sebastian Erkenbölling gjorde två mål för Mörrums GoIS U20

Sigge Grindhage matchvinnare för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 har haft en tuff period med fem raka förluster i U20 juniorettan syd herr. Men borta mot KRIF Hockey J20 bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 (1–0, 0–0, 2–4, 0–0) efter förlängning i matchen i Soft Center Arena.

Mörrums GoIS U20:s Sebastian Erkenbölling tvåmålsskytt

Emil Olsson gjorde 1–0 till KRIF Hockey J20 efter 9.03 assisterad av Anton Ottinger och Olle Johansson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 21 sekunder i tredje perioden gjorde KRIF Hockey J20 2–0 genom Olle Johansson.

Mörrums GoIS U20 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–0 till 2–4. Det sista målet kom med 2.29 kvar av matchen.

Melker Petersson reducerade dock för KRIF Hockey J20 med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Förlängningen blev mållös.

Emil Olsson gjorde ett mål för KRIF Hockey J20 och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 13 januari. Då möter KRIF Hockey J20 Boro/Vetlanda i Hydro Arena 19.20. Mörrums GoIS U20 tar sig an Kållered borta 19.30.

KRIF Hockey J20–Mörrums GoIS U20 3–4 (1–0, 0–0, 2–4, 0–0)

U20 juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (9.03) Emil Olsson (Anton Ottinger, Olle Johansson).

Tredje perioden: 2–0 (40.21) Olle Johansson (Anton Ottinger, Emil Olsson), 2–1 (41.15) Sebastian Erkenbölling (Robin Eskelinen, Hugo Yngsell), 2–2 (53.09) Theo Löfström (Sigge Grindhage, Ludwig Johansson), 2–3 (54.06) Sebastian Erkenbölling (Jonathan Thörn, Edvin Gummesson), 2–4 (57.31) Sigge Grindhage (Theo Löfström, Ludwig Johansson), 3–4 (59.51) Melker Petersson (Emil Olsson, Emil Petersen).

Förlängning: –.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 2-1-2

Mörrums GoIS U20: 1-0-4

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Boro Vetlanda HC, borta, 13 januari 19.20

Mörrums GoIS U20: Kållered, borta, 13 januari 19.30