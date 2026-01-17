Efterlängtad seger för Mölndal Hockey U20 – steg åt rätt håll mot Alvesta

Mölndal Hockey U20-seger med 3–1 mot Alvesta

Benjamin Eriksson matchvinnare för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20:s fjärde seger för säsongen

Mölndal Hockey U20 har haft en tuff period med fyra raka förluster i U20 juniorettan syd herr. Men hemma mot Alvesta bröts den sviten. Det blev 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) i matchen i Åby Ishall.

Mölndal Hockey U20–Alvesta – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Mölndal Hockey U20 startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av William Wätteräng och Benjamin Eriksson innan Alvesta svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Ivarsson.

Mölndal Hockey U20 punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.32 kvar att spela genom Olof Edling på pass av Leo Dal Pozzo och Hampus Pedersen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Mölndal Hockey U20 har en seger och fyra förluster och 9–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alvesta har fyra vinster och en förlust och 25–14 i målskillnad.

För Alvesta gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Mölndal Hockey U20 är på sjätte plats.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Virdavallens Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Mölndal Hockey U20 Vänersborg i Brätte Ishall 12.10. Alvesta tar sig an Mörrums GoIS U20 borta 14.00.

Mölndal Hockey U20–Alvesta 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.15) William Wätteräng (Hugo Berg), 2–0 (33.14) Benjamin Eriksson (Olof Edling, Hampus Pedersen), 2–1 (36.22) Hampus Ivarsson.

Tredje perioden: 3–1 (58.28) Olof Edling (Leo Dal Pozzo, Hampus Pedersen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 1-0-4

Alvesta: 4-0-1

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Vänersborgs HC, borta, 24 januari 12.10

Alvesta: Mörrums GoIS IK, borta, 24 januari 14.00