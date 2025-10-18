Efterlängtad seger för Mariestad – bröt förlustsviten mot Mörrum

Mariestad segrade – 5–2 mot Mörrum

Linus Lööf matchvinnare för Mariestad

Tre raka mål av Mariestad

Mariestad har haft en tung period med fyra förluster i rad i hockeyettan södra. Men hemma mot Mörrum bröts den tuffa sviten. Det blev 5–2 (0–0, 3–1, 2–1) i matchen i Mariehus Arena.

Mariestad–Mörrum – mål för mål

Första perioden blev mållös. Mariestad stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.43.

Mörrum reducerade dock till 3–1 genom Leo Klavhed efter 19.05 av perioden. Mörrum reducerade igen efter 14.37 i tredje perioden genom Rasmus Leijonhielm framspelad av August Renemark.

17.58 in i tredje perioden nätade Mariestads Wiggo Weinö och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 31 sekunder kvar att spela genom Anton Persson framspelad av Karl Umegård.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Jössarinken.

I nästa match möter Mariestad Grästorps IK borta på fredag 24 oktober 19.00. Mörrum möter Grums söndag 19 oktober 16.00 borta.

Mariestad–Mörrum 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Andra perioden: 1–0 (28.34) Jeremias Lindewall (Oscar Lundin, Anton Blomberg), 2–0 (29.57) Max Wennlund (Jeremias Lindewall, Karl Umegård), 3–0 (34.17) Linus Lööf (Melvin Pettersson, Wiggo Weinö), 3–1 (39.05) Leo Klavhed (Kevin Engvall, Elias Knoester).

Tredje perioden: 3–2 (54.37) Rasmus Leijonhielm (August Renemark), 4–2 (57.58) Wiggo Weinö, 5–2 (59.29) Anton Persson (Karl Umegård).

Nästa match:

Mariestad: Grästorps IK, borta, 24 oktober

Mörrum: Grums IK Hockey, borta, 19 oktober