Efterlängtad seger för Hällefors IK/Nora HC – bröt förlustsviten mot IFK Arboga J18

Hällefors IK/Nora HC-seger med 5–4 mot IFK Arboga J18

Lucas Träff gjorde två mål för Hällefors IK/Nora HC

Benjamin Lindberg matchvinnare för Hällefors IK/Nora HC

Hällefors IK/Nora HC har haft en tuff period med fyra raka förluster i U18 division 1 västra C herr. Men hemma mot IFK Arboga J18 bröts den tuffa sviten. Det blev 5–4 (2–1, 1–1, 2–2) i matchen i MerEl Arena.

Lucas Träff med två mål för Hällefors IK/Nora HC

Hällefors IK/Nora HC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Linus Jansson Viklund och Lucas Träff innan IFK Arboga J18 svarade och gjorde 2–1 genom Tristan Thy. Efter 3.09 i andra perioden gjorde Hällefors IK/Nora HC 3–1 genom Milo Berglund Länk.

IFK Arboga J18 reducerade dock till 3–2 genom Tristan Thy efter 14.25 av perioden. Lukas Granell och Vilmer Sandström låg sen bakom vändningen till 3–4 för IFK Arboga J18.

Därefter fixade Hällefors IK/Nora HC:s Benjamin Lindberg och Lucas Träff att laget vände underläge till ledning med 5–4.

Hällefors IK/Nora HC:s nya tabellposition är sjunde plats medan IFK Arboga J18 fortfarande leder serien, på samma poäng som Örebro 1.

Den 4 december möts lagen återigen, då i Gyllene Balken Arena.

Söndag 26 oktober spelar Hällefors IK/Nora HC borta mot Köping IF 2 15.00 och IFK Arboga J18 mot Örebro HUF 1 hemma 13.20 i Gyllene Balken Arena.

Hällefors IK/Nora HC–IFK Arboga J18 5–4 (2–1, 1–1, 2–2)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 1–0 (2.24) Linus Jansson Viklund (Victor Östlund, Martin Thiery Wase), 2–0 (11.29) Lucas Träff (Sebastian Kvarnström), 2–1 (19.13) Tristan Thy.

Andra perioden: 3–1 (23.09) Milo Berglund Länk, 3–2 (34.25) Tristan Thy (Viggo Garman).

Tredje perioden: 3–3 (40.32) Lukas Granell (Melker Juhlin Ulvhag, Billy Lindqvist), 3–4 (42.33) Vilmer Sandström (Lukas Granell), 4–4 (45.06) Lucas Träff (Martin Thiery Wase), 5–4 (55.45) Benjamin Lindberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 1-0-4

IFK Arboga J18: 4-0-1

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:2, borta, 26 oktober

IFK Arboga J18: Örebro HUF:1, hemma, 26 oktober