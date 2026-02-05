Efterlängtad seger för Florida – bröt förlustsviten mot Boston

Florida segrade – 5–4 efter straffar

Brad Marchand avgjorde för Florida

Andra raka förlusten för Boston

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Florida i NHL. Men hemma mot Boston bröts den tunga sviten. Det blev 5–4 (1–2, 3–0, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen i Amerant Bank Arena.

Florida–Boston – mål för mål

Florida tog ledningen i början av första perioden genom Eetu Luostarinen.

Michael Eyssimont såg till att Boston vände till ledning med 1–2 med två raka mål.

Florida gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

7.52 in i tredje perioden satte Mark Kastelic pucken framspelad av Charlie McAvoy och Hampus Lindholm och reducerade. Efter 10.30 slog Casey Mittelstadt till på pass av David Pastrnak och Morgan Geekie och kvitterade för Boston.

Florida vann straffläggningen efter att Brad Marchand satt den avgörande straffen.

Floridas Anton Lundell stod för ett mål och två assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Florida med 4–3.

I nästa omgång har Florida Tampa Bay borta i Benchmark International Arena, fredag 6 februari 01.30. Boston spelar hemma mot Columbus fredag 27 februari 01.00.

Florida–Boston 5–4 (1–2, 3–0, 0–2, 0–0, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (4.22) Eetu Luostarinen (Sam Bennett), 1–1 (7.18) Michael Eyssimont (Alex Steeves, Hampus Lindholm), 1–2 (12.43) Michael Eyssimont (Marat Chusnutdinov, Andrew Peeke).

Andra perioden: 2–2 (20.30) Uvis Balinskis (Matthew Tkachuk, Anton Lundell), 3–2 (22.47) Matthew Tkachuk (Anton Lundell, Uvis Balinskis), 4–2 (38.33) Anton Lundell (Sam Reinhart).

Tredje perioden: 4–3 (47.52) Mark Kastelic (Charlie McAvoy, Hampus Lindholm), 4–4 (50.30) Casey Mittelstadt (David Pastrnak, Morgan Geekie).

Straffar: 5–4 (65.00) Brad Marchand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-0-4

Boston: 2-3-0

Nästa match:

Florida: Tampa Bay Lightning, borta, 6 februari 01.30

Boston: Columbus Blue Jackets, hemma, 27 februari 01.00