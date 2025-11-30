Efterlängtad seger för Enköping – steg åt rätt håll mot Piteå

Enköping segrade – 5–2 mot Piteå

Felix Lövgren med två mål för Enköping

Tim Almgren matchvinnare för Enköping

Enköping har haft en tuff period med fem raka förluster i hockeyettan norra. Men hemma mot Piteå bröts den sviten. Det blev 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) i matchen i Bahcohallen.

Enköpings Felix Lövgren tvåmålsskytt

Gustav Eriksson gav Enköping ledningen efter 11.43 med assist av Lukas Carlsson och Leon Okonkwo Prada.

Piteå kvitterade till 1–1 genom Oscar Bramberg i andra perioden.

Enköping gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Felix Lövgren och Tim Almgren.

Piteå reducerade dock till 3–2 genom Oscar Bramberg med 1.42 kvar att spela av perioden.

7.06 in i tredje perioden satte Edvin Wiklund pucken på pass av Felix Lövgren och Leon Okonkwo Prada och ökade ledningen.

Efter 14.57 slog Felix Lövgren till på nytt framspelad av Alex Korpela och Gustav Eriksson och ökade ledningen för Enköping.

Enköpings Leon Okonkwo Prada hade tre assists och Felix Lövgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa motstånd för Enköping är Vallentuna. Lagen möts fredag 5 december 19.00 i Vallentuna Ishall. Piteå tar sig an Vallentuna hemma lördag 13 december 16.00.

Enköping–Piteå 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (11.43) Gustav Eriksson (Lukas Carlsson, Leon Okonkwo Prada).

Andra perioden: 1–1 (29.25) Oscar Bramberg (Oscar Nilsson), 2–1 (30.55) Felix Lövgren (Leon Okonkwo Prada, Romeo Ekfeldt), 3–1 (36.49) Tim Almgren (Elias Ivansson, Romeo Ekfeldt), 3–2 (38.18) Oscar Bramberg (Wilmer Lindfors).

Tredje perioden: 4–2 (47.06) Edvin Wiklund (Felix Lövgren, Leon Okonkwo Prada), 5–2 (54.57) Felix Lövgren (Alex Korpela, Gustav Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-1-3

Piteå: 2-1-2

Nästa match:

Enköping: Vallentuna Hockey, borta, 5 december

Piteå: Vallentuna Hockey, hemma, 13 december