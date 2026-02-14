Efter tunga perioden: Ny seger för Valbo J20

Valbo J20 spelar riktigt bra i U20 region väst herr efter en tidigare tuff period. När laget mötte Borlänge på hemmaplan i NickBack Arena på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 6–3 (3–1, 2–1, 1–1).

Borlänge tog ledningen i första perioden genom Texas Östberg.

Valbo J20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Valbo J20 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Benjamin Wettervik och Oscar Berggren.

Borlänge reducerade dock till 5–2 genom Malte Lantz-Rosdahl med 3.09 kvar att spela av perioden.

Efter 7.28 i tredje perioden reducerade Borlänge på nytt genom Maxim Somorosky på pass av Niilo Lylander och Liam Lorenz. 7.45 in i tredje perioden nätade Valbo J20:s Filip Hultgren på nytt framspelad av Benjamin Wettervik och ökade ledningen. 6–3-målet blev matchens sista.

Emil Hedin och Max Hiltunen gjorde noll mål och tre assist var för Valbo J20.

Resultatet innebär att Valbo J20 ligger kvar på sjätte plats och Borlänge på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Valbo HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Borlänge HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Valbo J20 Orsa borta i Orsa Ishall, söndag 15 februari 13.15. Borlänge spelar borta mot Hudiksvall lördag 21 februari 13.00.

Valbo J20–Borlänge 6–3 (3–1, 2–1, 1–1)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (6.06) Texas Östberg (Alexander Eriksson, Liam Lorenz), 1–1 (11.43) Filip Hultgren (Emil Hedin, Max Hiltunen), 2–1 (13.45) Loke Berg (Elias Östlin, Max Hiltunen), 3–1 (17.43) Elias Malmberg (Elias Östlin, Max Hiltunen).

Andra perioden: 4–1 (33.09) Benjamin Wettervik (Emil Hedin), 5–1 (35.26) Oscar Berggren (Emil Hedin), 5–2 (36.51) Malte Lantz-Rosdahl (Robin Strand).

Tredje perioden: 5–3 (47.28) Maxim Somorosky (Niilo Lylander, Liam Lorenz), 6–3 (47.45) Filip Hultgren (Benjamin Wettervik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 3-0-2

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

Valbo J20: Orsa IK, borta, 15 februari 13.15

Borlänge: Hudiksvalls HC, borta, 21 februari 13.00