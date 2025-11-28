Efter tunga perioden: Ny seger för NY Rangers

NY Rangers vann med 6–2 mot Boston

Mika Zibanejad gjorde två mål för NY Rangers

Tredje raka segern för NY Rangers

NY Rangers spelar riktigt bra i NHL efter en tidigare tuff period. När laget mötte Boston på bortaplan i TD Garden på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 6–2 (2–0, 2–0, 2–2).

Mika Zibanejad med två mål för NY Rangers

Artemij Panarin gjorde 1–0 till NY Rangers efter bara 3.34 på passning från Will Cuylle.

Laget gjorde 0–2 efter 12.06 genom Carson Soucy framspelad av Vincent Trocheck och Artemij Panarin.

Efter 14.30 i andra perioden slog Mika Zibanejad till framspelad av Artemij Panarin och Adam Fox och gjorde 0–3.

Mika Zibanejad gjorde dessutom 0–4 efter 15.07 på pass av Artemij Panarin och Adam Fox.

4.05 in i tredje perioden fick Casey Mittelstadt utdelning framspelad av Elias Lindholm och reducerade.

Efter 5.54 i tredje perioden reducerade Bostons Morgan Geekie på nytt på pass av Henri Jokiharju och Elias Lindholm.

16.36 in i perioden nätade NY Rangers Alexis Lafreniere och ökade ledningen.

Efter 17.02 slog Vladislav Gavrikov till och ökade ledningen för NY Rangers. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Artemij Panarin gjorde ett mål för NY Rangers och spelade fram till tre mål.

Boston tar sig an Detroit i nästa match hemma söndag 30 november 01.00. NY Rangers möter Tampa Bay hemma lördag 29 november 20.00.

Boston–NY Rangers 2–6 (0–2, 0–2, 2–2)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (3.34) Artemij Panarin (Will Cuylle), 0–2 (12.06) Carson Soucy (Vincent Trocheck, Artemij Panarin).

Andra perioden: 0–3 (34.30) Mika Zibanejad (Artemij Panarin, Adam Fox), 0–4 (35.07) Mika Zibanejad (Artemij Panarin, Adam Fox).

Tredje perioden: 1–4 (44.05) Casey Mittelstadt (Elias Lindholm), 2–4 (45.54) Morgan Geekie (Henri Jokiharju, Elias Lindholm), 2–5 (56.36) Alexis Lafreniere, 2–6 (57.02) Vladislav Gavrikov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-0-3

NY Rangers: 3-0-2

Nästa match:

Boston: Detroit Red Wings, hemma, 30 november

NY Rangers: Tampa Bay Lightning, hemma, 29 november