Tungt för IF Troja-Ljungby när Halmstad HF bröt fina vinstsviten

Halmstad HF segrade – 4–3 efter förlängning

Matheo Rix avgjorde för Halmstad HF

Tredje raka segern för Halmstad HF

IF Troja-Ljungby har spelat bra i U20 region syd vår och inför matchen hemma mot Halmstad HF hade laget tagit sex raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i SP Arena slutade 3–4 (0–2, 2–0, 1–1, 0–1) efter förlängning. Förlusten var den första i serien för IF Troja-Ljungby.

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss tyckte så här om matchen:

– Vi hittade ett sätt att gå ut och vinna idag med halva laget. Vi har tyvärr många spelare sjuka och även nyckelspelare, därför är jag väldigt stolt över killarna idag. Vårt fokus blir att vila upp oss och göra oss redo för en rejäl kamp på tisdag.

Matheo Rix slog till 3.13 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

IF Troja-Ljungby–Halmstad HF – mål för mål

Carl Sjulander gjorde 1–0 till Halmstad HF efter 16.48 på pass av Matheo Rix. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 19.17 när Emilio Loftenius hittade rätt assisterad av Sixten Karlsson och Hugo Jonasson.

Efter 6.37 i andra perioden slog Filip Frnka till framspelad av Paul Johannson och reducerade åt IF Troja-Ljungby. Målet var Filip Frnkas femte i U20 region syd vår.

Jaidy Van Mourik gjorde dessutom 2–2 efter 15.40 på pass av Jacob Samuelsson och Cyrus Van Brunschot.

4.13 in i tredje perioden satte Mille Svensson pucken på pass av Sixten Karlsson och Elton Lindeborg och gav laget ledningen. 7.43 in i perioden nätade IF Troja-Ljungbys Linus Johansson framspelad av Olle Petersson och Sixten Strömberg och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Halmstad HF blev Matheo Rix som 3.13 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

IF Troja-Ljungby har fyra vinster och en förlust och 21–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad HF har tre vinster och två förluster och 19–22 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan IF Troja-Ljungby och Halmstad HF den här säsongen. IF Troja-Ljungby har tagit två segrar före den här matchen. Halmstad Hammers HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, tisdag 10 februari möter IF Troja-Ljungby Olofström borta i Stålhallen 19.30 medan Halmstad HF spelar hemma mot Bäcken 19.20.

IF Troja-Ljungby–Halmstad HF 3–4 (0–2, 2–0, 1–1, 0–1)

U20 region syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (16.48) Carl Sjulander (Matheo Rix), 0–2 (19.17) Emilio Loftenius (Sixten Karlsson, Hugo Jonasson).

Andra perioden: 1–2 (26.37) Filip Frnka (Paul Johannson), 2–2 (35.40) Jaidy Van Mourik (Jacob Samuelsson, Cyrus Van Brunschot).

Tredje perioden: 2–3 (44.13) Mille Svensson (Sixten Karlsson, Elton Lindeborg), 3–3 (47.43) Linus Johansson (Olle Petersson, Sixten Strömberg).

Förlängning: 3–4 (63.13) Matheo Rix (Melker Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 4-1-0

Halmstad HF: 3-0-2

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Olofströms IK, borta, 10 februari 19.30

Halmstad HF: Bäcken HC, hemma, 10 februari 19.20