Efter nio raka segrar tog vinstsviten slut för Björklöven

Östersunds IK vann med 6–3 mot Björklöven

Lukas Sagranden avgjorde för Östersunds IK

Andra raka segern för Östersunds IK

Matchen mellan hemmalaget Björklöven och gästande Östersunds IK slutade 3–6 (0–1, 1–3, 2–2). Det var första förlusten sedan den 21 november för Björklöven. Därmed tog Björklövens svit med nio raka segrar i hockeyallsvenskan slut på lördagen.

Björklöven–Östersunds IK – mål för mål

Albert Sjöberg gjorde 1–0 till Östersunds IK efter 14 minuter efter förarbete från Samuel Solem och Anton Klint.

Östersunds IK tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 4.42 genom Linus Videll och gick upp till 0–3 innan Björklöven svarade.

I periodpausen hade Östersunds IK ledningen med 1–4.

Oscar Tellström reducerade dock för Björklöven med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Östersunds IK ökade ledningen till 2–5 genom Samuel Solem med 2.10 kvar i perioden i tredje perioden.

Björklöven reducerade dock till 3–5 genom Lenni Killinen med 1.56 kvar att spela av perioden.

Östersunds IK kunde dock avgöra till 3–6 med 1.23 kvar av matchen genom Daniel Öhrn.

Östersunds IK:s Daniel Öhrn stod för tre poäng, varav ett mål.

Björklöven har fyra vinster och en förlust och 20–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad.

Det här betyder att Björklöven är i fortsatt serieledning, med 75 poäng efter 30 matcher och Östersunds IK på åttonde plats med 41 poäng. Ett fint lyft för Östersunds IK som låg på 13:e plats så sent som den 3 december.

Måndag 29 december 19.00 möter Björklöven Kalmar borta i Hatstore Arena medan Östersunds IK spelar hemma mot Mora.

Björklöven–Östersunds IK 3–6 (0–1, 1–3, 2–2)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (14.21) Albert Sjöberg (Samuel Solem, Anton Klint).

Andra perioden: 0–2 (24.42) Linus Videll (Daniel Öhrn), 0–3 (32.45) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn, Lukas Sagranden), 1–3 (37.58) Oscar Tellström (Axel Ottosson), 1–4 (38.31) Lukas Sagranden (Linus Videll, Carl Holmner-Härgestam).

Tredje perioden: 2–4 (57.17) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 2–5 (57.50) Samuel Solem (Anton Klint, Leo Sundqvist), 3–5 (58.04) Lenni Killinen (Joel Mustonen, Lucas Nordsäter), 3–6 (58.37) Daniel Öhrn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Kalmar HC, borta, 29 december 19.00

Östersunds IK: Mora IK, hemma, 29 december 19.00