Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Grums

Grums-seger med 2–1 mot Grästorps IK

Johan Eriksson matchvinnare för Grums

Seger nummer 2 för Grums

Matchen mellan Grums och Grästorps IK i Billerudhallen slutade 2–1 (0–0, 0–1, 2–0). Ett skönt trendbrott för Grums. Laget hade före onsdagens hemmamatch fyra förluster i rad i hockeyettan södra.

– Det satt långt inne, men desto skönare seger. Underbart att ta tre poäng, det förtjänade gubbarna ikväll och nu siktar vi på Nyköping och tre nya på fredag, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds, efter matchen.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte så här om matchen:

– Brutal förlust. Vi har mängder av chanser att göra mål på, men trycker inte dit pucken. Vi sätter oss själva i dåliga situationer med utvisningar och det håller inte. Sen får Grums ett läge med en minut kvar och trycker dit den. Vi behöver göra mål på våra lägen för att vinna matcher. Vi vinner skotten i andra perioden med 18–6 och behöver punktera matchen där. Ny match på söndag, bara ladda om batterierna och då ska vi fan ha tre poäng innan uppehållet.

Segermålet för Grums stod Johan Eriksson för med bara 57 sekunder kvar av slutperioden.

Grums–Grästorps IK – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

8.29 in i andra perioden gjorde Grästorps IK 1–0 genom Tim Dackell på pass av Viktor Sandström Hult och Rasmus Hultfelt.

6.01 in i tredje perioden slog Erik Röhr till framspelad av Sigge Grunditz och Joel Nyman och kvitterade.

Laget avgjorde matchen med 57 sekunder kvar att spela genom Johan Eriksson efter förarbete från Alexander Henningsson och Jonathan Backlund. Därmed hade Grums vänt matchen.

Grums nya tabellposition är 19:e plats medan Grästorps IK är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann Grums IK Hockey med 3–2.

I nästa omgång har Grums Nyköping hemma i Billerudhallen, fredag 12 december 19.00. Grästorps IK spelar hemma mot Huddinge söndag 14 december 16.00.

Grums–Grästorps IK 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (28.29) Tim Dackell (Viktor Sandström Hult, Rasmus Hultfelt).

Tredje perioden: 1–1 (46.01) Erik Röhr (Sigge Grunditz, Joel Nyman), 2–1 (59.03) Johan Eriksson (Alexander Henningsson, Jonathan Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-1-3

Grästorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Nyköpings SK, hemma, 12 december 19.00

Grästorps IK: Huddinge IK, hemma, 14 december 16.00