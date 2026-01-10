Efter förlustsviten: Seger igen för Winnipeg – 5–1 mot Los Angeles

Winnipeg-seger med 5–1 mot Los Angeles

Mark Scheifele med två mål för Winnipeg

Cole Koepke avgjorde för Winnipeg

Elva förluster i rad i NHL hade laget inför matchen. Hemma mot Los Angeles bröts den tuffa sviten för Winnipeg. Det blev 5–1 (2–0, 3–1, 0–0) i matchen på lördagen.

Winnipegs Mark Scheifele tvåmålsskytt

Winnipeg började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.31 slog Vladislav Namestnikov till assisterad av Logan Stanley och Nino Niederreiter. Laget gjorde 2–0 när Cole Koepke fick träff på pass av Dylan Samberg och Tanner Pearson efter 18.05.

Efter 2.07 i andra perioden nätade Jonathan Toews på pass av Colin Miller och Cole Perfetti och gjorde 3–0. Los Angeles Quinton Byfield gjorde 3–1 efter 9.32 på pass av Taylor Ward och Warren Foegele. Winnipegs Mark Scheifele gjorde 4–1 efter 12.35 framspelad av Kyle Connor och Gabriel Vilardi. Mark Scheifele gjorde dessutom 5–1 efter 19.17 framspelad av Cole Perfetti och Gabriel Vilardi.

I tredje perioden höll Winnipeg i sin 5–1-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 11 januari möter Winnipeg New Jersey hemma 20.00 och Los Angeles möter Edmonton borta 04.00.

Winnipeg–Los Angeles 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (1.31) Vladislav Namestnikov (Logan Stanley, Nino Niederreiter), 2–0 (18.05) Cole Koepke (Dylan Samberg, Tanner Pearson).

Andra perioden: 3–0 (22.07) Jonathan Toews (Colin Miller, Cole Perfetti), 3–1 (29.32) Quinton Byfield (Taylor Ward, Warren Foegele), 4–1 (32.35) Mark Scheifele (Kyle Connor, Gabriel Vilardi), 5–1 (39.17) Mark Scheifele (Cole Perfetti, Gabriel Vilardi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-1-3

Los Angeles: 2-1-2

Nästa match:

Winnipeg: New Jersey Devils, hemma, 11 januari 20.00

Los Angeles: Edmonton Oilers, borta, 11 januari 04.00