Efter förlustsviten: Seger igen för LHC – 5–2 mot Malmö

LHC vann med 5–2 mot Malmö

Eskild Bakke Olsen gjorde två mål för LHC

Remi Elie matchvinnare för LHC

Fem raka förluster i SHL inför matchen. Hemma mot Malmö bröts den tuffa sviten för LHC. Det blev 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) i matchen på lördagen.

När LHC och Malmö senast gjorde upp var Malmö klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för LHC.

Resultatet innebär att Malmö nu har fyra förluster i rad.

Janne Kuokkanen gav Malmö ledningen efter 14 minuter assisterad av Robin Salo och Lauri Pajuniemi.

LHC gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

LHC gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Eskild Bakke Olsen och Robin Kovacs, vilket avgjorde matchen.

Lauri Pajuniemi reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Malmö. LHC tog därmed en stabil seger.

LHC:s Robin Kovacs stod för ett mål och tre assists och Eskild Bakke Olsen gjorde två mål och ett målgivande pass.

Torsdag 5 mars 19.00 möter LHC HV 71 borta i Husqvarna Garden medan Malmö spelar hemma mot Färjestad.

LHC–Malmö 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (14.59) Janne Kuokkanen (Robin Salo, Lauri Pajuniemi).

Andra perioden: 1–1 (21.32) Rasmus Rissanen (Robin Kovacs, Eskild Bakke Olsen), 2–1 (25.07) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Zion Nybeck), 3–1 (36.43) Remi Elie (Nicholas Shore, Jakub Vrana).

Tredje perioden: 4–1 (44.41) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Oscar Fantenberg), 5–1 (46.22) Robin Kovacs (Oscar Fantenberg, Markus Ljungh), 5–2 (53.06) Lauri Pajuniemi (Janne Kuokkanen, Axel Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-1-3

Malmö: 1-0-4

Nästa match:

LHC: HV 71, borta, 5 mars 19.00

Malmö: Färjestads BK, hemma, 5 mars 19.00