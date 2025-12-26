Efter förlustraden: Seger igen för Leksand – 5–0 mot Djurgården

Leksand vann med 5–0 mot Djurgården

Marcus Karlberg matchvinnare för Leksand

Tredje förlusten i rad för Djurgården

Inför matchen hade laget fem förluster i rad i SHL. Borta mot Djurgården bröts den tuffa sviten för Leksand. Det blev 0–5 (0–2, 0–0, 0–3) i matchen på fredagen.

Djurgården–Leksand – mål för mål

Marcus Karlberg gav Leksand ledningen efter 10.41 på pass av Anton Johansson och Arvid Eljas.

Efter 13.20 gjorde laget 0–2 genom Peter Cehlarik med assist av Andro Kaderli och Tinus Luc Koblar.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Leksand fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Vejdemo, som gjorde två mål, och Marcus Karlberg.

Resultatet innebär att Djurgården ligger kvar på sjunde plats och Leksand sist, på 14:e plats i tabellen.

Söndag 28 december spelar Djurgården borta mot Skellefteå AIK 18.00 och Leksand mot Färjestad hemma 15.15 i Tegera Arena.

Djurgården–Leksand 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

SHL, Avicii Arena

Första perioden: 0–1 (10.41) Marcus Karlberg (Anton Johansson, Arvid Eljas), 0–2 (13.20) Peter Cehlarik (Andro Kaderli, Tinus Luc Koblar).

Tredje perioden: 0–3 (41.26) Lukas Vejdemo (Max Veronneau), 0–4 (57.26) Lukas Vejdemo, 0–5 (59.11) Marcus Karlberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Skellefteå AIK, borta, 28 december 18.00

Leksand: Färjestads BK, hemma, 28 december 15.15