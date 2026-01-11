Efter förlustraden: Seger igen för Grums – 4–3 mot Hanviken

Grums segrade – 4–3 mot Hanviken

August Lundqvist matchvinnare för Grums

Andra förlusten i följd för Hanviken

Fem förluster i rad i hockeyettan södra hade laget inför matchen. Hemma mot Hanviken bröts den tuffa sviten för Grums. Det blev 4–3 (2–1, 1–1, 1–1) i matchen på söndagen.

– Välförtjänt. En bra insats av gubbarna från första till sista sekund. All heder till dem, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Karlskrona nästa för Grums

Hanviken tog ledningen i första perioden genom Edvin Isén.

Elliot Ståhlberg och Philip Runnemalm låg sen bakom vändningen till 2–1 för Grums.

Efter 4.24 i andra perioden nätade Kelvin Martinsson framspelad av Sebastian Frantz och Isak Dahlin och kvitterade för Hanviken. Grums Hugo Bergvall gjorde 3–2 efter 17.00 på pass av Joel Nyman och August Lundqvist.

17.35 in i tredje perioden satte August Lundqvist pucken framspelad av Joel Nyman och Eric Granrud och ökade ledningen. Kelvin Martinsson stod för målet när Hanviken reducerade till 4–3 med 42 sekunder kvar att spela efter pass från Edvin Isén och Isak Dahlin. Men mer än så orkade Hanviken inte med.

Hanvikens Isak Dahlin hade tre assists.

Grums stannar därmed på 19:e plats och Hanviken på tionde plats i tabellen.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

I nästa match möter Grums Karlskrona borta på lördag 17 januari 16.00. Hanviken möter Tranås onsdag 14 januari 19.00 borta.

Grums–Hanviken 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (6.31) Edvin Isén (Sebastian Frantz, Isak Dahlin), 1–1 (8.48) Philip Runnemalm (Melker Malmer), 2–1 (18.23) Elliot Ståhlberg (Linus Högström Nordhammer, David Göransson).

Andra perioden: 2–2 (24.24) Kelvin Martinsson (Sebastian Frantz, Isak Dahlin), 3–2 (37.00) Hugo Bergvall (Joel Nyman, August Lundqvist).

Tredje perioden: 4–2 (57.35) August Lundqvist (Joel Nyman, Eric Granrud), 4–3 (59.18) Kelvin Martinsson (Edvin Isén, Isak Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Karlskrona HK, borta, 17 januari 16.00

Hanviken: Tranås AIF, borta, 14 januari 19.00