Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Kalix

Seger för Örnsköldsvik Hockey med 2–1 mot Kalix

Linus Håkansson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Andra raka segern för Örnsköldsvik Hockey

Matchen mellan hemmalaget Örnsköldsvik Hockey och gästande Kalix slutade 2–1 (1–1, 0–0, 1–0). Det var första förlusten sedan den 13 december för Kalix. Därmed tog Kalix svit med fem raka segrar i hockeyettan norra slut på söndagen.

Segermålet för Örnsköldsvik Hockey stod Linus Håkansson för 18.55 in i tredje perioden.

Örnsköldsvik Hockey–Kalix – mål för mål

Kalix tog ledningen efter 9.18 genom Elias Elomaa assisterad av Kie Vähäkangas och Oscar Kohlström. 1–1 kom efter 11.47 när Kasperi Lehtonen slog till framspelad av Elias Hallin och Oliver Timander.

Andra perioden blev mållös.

Linus Håkansson stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.05 kvar att spela med assist av Emil Hälldahl och Edvin Edlund. Därmed hade Örnsköldsvik Hockey vänt matchen.

Det här betyder att Örnsköldsvik Hockey ligger på tionde plats i tabellen och Kalix är på åttonde plats.

Lördag 17 januari spelar Örnsköldsvik Hockey borta mot Sollentuna 17.00 och Kalix mot Forshaga hemma 16.00 i Part Arena.

Örnsköldsvik Hockey–Kalix 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (9.18) Elias Elomaa (Kie Vähäkangas, Oscar Kohlström), 1–1 (11.47) Kasperi Lehtonen (Elias Hallin, Oliver Timander).

Tredje perioden: 2–1 (58.55) Linus Håkansson (Emil Hälldahl, Edvin Edlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Sollentuna HC, borta, 17 januari 17.00

Kalix: Forshaga IF, hemma, 17 januari 16.00