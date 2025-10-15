Edwin Lööw sjumålskytt i Örebro HUF 1:s seger mot Hällefors IK/Nora HC

Örebro HUF 1-seger med 13–1 mot Hällefors IK/Nora HC

Edwin Lööw sjumålsskytt för Örebro HUF 1

Felix Reuterhäll avgjorde för Örebro HUF 1

Sju mål hann Edwin Lööw med när Örebro HUF 1 besegrade Hällefors IK/Nora HC på bortaplan med 13–1 (4–0, 4–1, 5–0) i U18 division 1 västra C herr.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Fabian Backlund, Johan Carper Rask, Sac Granqvist, Lowe Kling, Felix Reuterhäll och Vincent Westlund, enda målskytt för Hällefors IK/Nora HC blev Benjamin Lindberg.

Edwin Lööw var den stora snackisen, som stod för hela sju mål för Örebro HUF 1.

Därmed har Örebro HUF 1 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 västra C herr.

Örebro HUF 1 var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–8.

Örebro HUF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Edwin Lööw, som gjorde två mål, Sac Granqvist, Lowe Kling och Vincent Westlund.

Hällefors IK/Nora HC står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Örebro HUF 1 har tolv poäng efter fyra matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Trängens IP.

Söndag 19 oktober 12.00 spelar Hällefors IK/Nora HC borta mot BIK Karlskoga J18. Örebro HUF 1 möter BIK Karlskoga J18 hemma i Trängens IP torsdag 23 oktober 19.30.

Hällefors IK/Nora HC–Örebro HUF 1 1–13 (0–4, 1–4, 0–5)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (3.59) Edwin Lööw (Ludwig Svärd, Fabian Backlund), 0–2 (5.32) Felix Reuterhäll (Tore Hedlund, Fabian Backlund), 0–3 (9.35) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 0–4 (15.15) Edwin Lööw (Kelton Adolfsson, Sac Granqvist).

Andra perioden: 0–5 (22.44) Fabian Backlund (Sac Granqvist, Edwin Lööw), 0–6 (31.00) Johan Carper Rask (Arvid Nilsson, Lowe Kling), 0–7 (32.12) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Felix Reuterhäll), 0–8 (34.05) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 1–8 (35.09) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist, Milo Berglund Länk).

Tredje perioden: 1–9 (45.39) Sac Granqvist (Edwin Lööw, Henrik Persson), 1–10 (45.45) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 1–11 (47.09) Lowe Kling, 1–12 (50.13) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Felix Reuterhäll), 1–13 (54.09) Vincent Westlund (Tore Hedlund, Willy Toresson).

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: BIK Karlskoga:2, borta, 19 oktober

Örebro HUF 1: BIK Karlskoga:2, hemma, 23 oktober