Edmontons segerrad mot Nashville intakt

Edmonton vann med 6–2 mot Nashville

Nashville har varit lite av ett favoritmotstånd för Edmonton. På onsdagen tog Edmonton ännu en seger hemma mot Nashville. Matchen i NHL slutade 6–2 (1–0, 3–0, 2–2). Det var Edmontons femte raka seger mot just Nashville.

Connor McDavid med tre mål för Edmonton

Edmonton tog ledningen efter åtta minuter genom Connor McDavid på passning från Evan Bouchard och Leon Draisaitl.

Även i andra perioden var Edmonton starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Connor McDavid, Curtis Lazar och Kasperi Kapanen.

Efter 3.47 i tredje perioden reducerade Nashville till 4–1 genom Ryan O’Reilly på pass av Nicolas Hague och Luke Evangelista.

Nick Blankenburg såg till att Nashville reducerade igen efter 4.03 i tredje perioden framspelad av Reid Schaefer och Michael Bunting.

13.46 in i tredje perioden fick Leon Draisaitl utdelning på pass av Kasperi Kapanen och Vasilij Podkolzin och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 6–2-mål med 57 sekunder kvar att spela återigen genom Connor McDavid efter pass från Ryan Nugent-Hopkins och Mattias Ekholm. 6–2-målet blev matchens sista.

Edmontons Connor McDavid gjorde tre mål och Leon Draisaitl gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Edmonton har två segrar och tre förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nashville har tre vinster och två förluster och 15–18 i målskillnad.

Edmonton möter Winnipeg i nästa match borta fredag 9 januari 02.00. Nashville möter samma dag NY Islanders hemma.

Edmonton–Nashville 6–2 (1–0, 3–0, 2–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (8.53) Connor McDavid (Evan Bouchard, Leon Draisaitl).

Andra perioden: 2–0 (35.53) Connor McDavid, 3–0 (36.15) Curtis Lazar (Matthew Savoie, Mattias Janmark), 4–0 (38.52) Kasperi Kapanen (Leon Draisaitl, Vasilij Podkolzin).

Tredje perioden: 4–1 (43.47) Ryan O’Reilly (Nicolas Hague, Luke Evangelista), 4–2 (44.03) Nick Blankenburg (Reid Schaefer, Michael Bunting), 5–2 (53.46) Leon Draisaitl (Kasperi Kapanen, Vasilij Podkolzin), 6–2 (59.03) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Winnipeg Jets, borta, 9 januari 02.00

Nashville: New York Islanders, hemma, 9 januari 02.00